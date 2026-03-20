医師は「高収入の職業」というイメージを持たれることが多く、結婚相手としても経済的に安定していると考えられがちです。しかし、実際の年収は勤務形態や年齢、専門分野などによって大きく異なります。特に若い医師の場合は研修期間などもあり、一般的に想像されるほど高収入ではないケースもあります。 本記事では、医師の平均年収や働き方による違い、年齢別の収入の傾向について分かりやすく解説します。