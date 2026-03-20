「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」 "BTSがチャプター1を終える特別なアルバム"と称されたAnthology Album「Proof」から3年9ヶ月──BTSがついに世界が待ちわびたカムバックを迎える。新たなフェーズの幕開けとなるカムバックショー「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」も、3月21日(土)にNetflixで世界独占ライブ配信されるとあって世界中から熱い視線が注がれている。■RM作詞による「SWIM」などルーツを探る復帰作「ARIRA