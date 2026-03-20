取引先への催促の連絡は気を使う。相手に不快感を与えない伝え方はあるのか。コミュニケーション講師の深谷百合子さんは「催促の目的は『遅れていることを指摘すること』ではなく、『相手に気持ちよく動いてもらうこと』だと意識するといい」という――。※本稿は、深谷百合子『「この型」を使って○○をわかりやすく説明してください。』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／eclipse_images※写真