阿南光、2年ぶり勝利届かず…地元には「野球のまち推進課」野球のさらなる発展に“町”を挙げて取り組んでいる。第98回選抜高校野球大会は19日、甲子園球場で開幕した。大会初日の第2試合は阿南光（徳島）が5回に一度は同点に追いついたものの、中京大中京（愛知）に1-3で競り負けた。ベスト8入りした2024年以来となる2年ぶりの勝利を逃したものの、一塁側アルプススタンドには多くの観客が詰めかけて大声援。地元の野球熱は高ま