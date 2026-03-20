進学や就職、転勤などのせいで、愛する彼氏と離れ離れになってしまうときは、「寂しい」「悲しい」などと嘆くだけでなく、遠距離恋愛のルールを事前に話し合っておくのが得策のようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「遠距離恋愛を始める前に、二人の間で決めておきたいこと」をご紹介します。【１】遠距離がずっと続くのは辛いから…「いつまでに結婚するのか」「遠距離は期限をちゃん