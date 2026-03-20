自宅で強盗未遂被害に遭った女優のナナが、バラエティ番組で自宅を初公開する。3月21日に韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では、ナナの美的感覚が詰め込まれた自宅が初公開される。【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光セレクトショップのようなドレスルームから、彼女ならではのセンスが光るカラフルな家具まで、プロに負けないインテリアセンスが視聴者の目を釘付けにする。特に、バラエティ番組へ