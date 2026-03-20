神戸市北区の路上で2010年10月、堤将太さん（当時16歳・高校2年）が殺害された事件で、殺人罪に問われた元少年（33・事件当時17歳、記事中では「男」と表記）とその両親を相手に、損害賠償を求めた裁判で、神戸地裁は3月19日、将太さんの両親に約9300万円、きょうだい3人に各110万円、計約9600万円の賠償を命じた。しかし、男の両親をめぐる監督責任や、逃亡をほう助した責任については認めなかった。堤将太さん遺影〈2025年9