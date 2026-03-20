付き合いはじめは一番楽しい時期だといっても過言ではありません。でも、意思の疎通がまだうまくいかず、ちょっとしたことがストレスにつながることも…。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「付き合いたての彼氏に対して彼女が感じるストレス」をご紹介します。【１】恋愛関係になったことで生じる「激しい束縛」「一日の行動や友達関係にまで口出しされるとちょっと…」（２０代女性）というように、束