伊藤沙莉主演で、2024年4月から放送された連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合ほか）。第62回ギャラクシー賞 テレビ部門大賞、第51回放送文化基金賞の最優秀賞などさまざまな賞を受賞した。さらには、2027年に公開予定の映画の制作が発表されるなど、放送終了後も話題を呼び続けている。 そんな人気作のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が、3月20日よる9時30分から放送される。『虎に翼』に登場した山田よね（土居志央梨）