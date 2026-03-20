日本テレビは２０日、開幕直前特番「あと５日！開幕戦『巨人ｖｓ阪神』部門別で徹底比較ＳＰ〜オープン戦巨人×楽天〜」と題し、２２日のオープン戦最終戦、巨人楽天戦（東京Ｄ）を生中継しながら、番組内で阪神との開幕戦に向けた企画なども放送すると発表した。２２日は午後３時から同４時２５分まで放送予定（関東地区）。解説は高橋由伸氏と鳥谷敬氏、実況は辻岡義堂アナ。ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬ