◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園―長崎西（２０日・甲子園）１回に長崎西の芦塚陽士（３年）が滋賀学園の左腕・土田義貴（３年）から中前安打を放ち、チーム７５年ぶりとなる聖地での安打をマークした。アルプススタンドからは拍手がわき起こった。チームの甲子園最後の安打は、５１年夏２回戦（初戦）の芦屋戦（兵庫）の８回表に９番・二塁手の山下勘市（３年）が中前安打を記録していた。