高校軽音楽部の甲子園とも言える全国大会が２１、２２日、名古屋市で開催される。審査などを突破した全国５４組の代表バンドがグランプリの文部科学大臣賞を目指し、練習に励んでいる。大会名は「第４回全国高等学校軽音楽発表会〜軽音楽ＳＵＭＭＩＴ〜ｉｎＡｉｃｈｉ」。各バンドはオリジナル・コピーを問わず２曲を演奏し、技術や曲の完成度のほかステージ上の立ち居振る舞いなども審査対象となる。会場のライブハウス「Ｌ