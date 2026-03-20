環境保護局（EPA）の建物＝ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米東部ニューヨーク州など20を超える州や首都ワシントンが19日、温室効果ガスが人の健康を害すると科学的に認めたオバマ政権時代の「危険性認定」を環境保護局（EPA）が取り消したのは不当だとして、ワシントンの連邦高裁に提訴した。共和党のトランプ政権による自動車の排ガス規制廃止の取り消しも求めた。ほかに提訴したのは西部カリフォルニア州や東部マ