スポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版は、FOXが中継したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝の平均視聴者数が1078万人以上に達し、WBC史上あらゆるネットワークを通じて最多視聴を記録したと報じた。この数字は、それまでの最多記録だった準決勝（米国対ドミニカ共和国）を上回るものとなった。決勝はベネズエラが米国を3対2で下した。9回表、ユジニオ・スアレスの二塁打でハビエル・サノヤが生還し、これが決勝