定年まであと3年。地方都市で働く会社員の田中さん（仮名・62歳）は、妻との穏やかな老後を思い描きながら再雇用で働き続けていました。しかしある深夜、都内で暮らす娘から一本の電話が入ります。思いがけない告白は、田中さんの老後設計を大きく揺るがすことに……。その内容とは？娘から深夜の電話…「まさかの内容」地方都市のメーカーで働く田中さん（仮名・62歳）は、退職まで残すところ3年となり、妻との平和な老後生活を思