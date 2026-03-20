200万円以下のレクサスレクサス最上級セダン 今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。安全装備の充実をはじめとする性能向上も価格上昇の要因の一つではありますが、いっぽうで中古車市場に目を向けると、新車では高かった魅力的なレクサス「LS」が、軽自動車より安く買えるケースがあります。【画像】超カッコイイ！ これが“格安すぎる”高級車「レクサス」で