マッチングアプリで知り合った相手から暗号資産の投資を持ちかけられ、山形市と東根市の男性2人が、あわせて210万円余りをだまし取られる「SNS型ロマンス詐欺」がありました。警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、被害に遭ったのは、山形市に住む30代の男性と、東根市に住む30代の男性です。 山形市の男性は、去年12月下旬、マッチングアプリで「しょうた」と名乗るアカウントと知り合いました。LINEでやり取りを