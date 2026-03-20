きのう夜、山形市にある山形県庁の庁舎内で、職員からの退去するよう言われたにもかかわらず居座り続けたとして、61歳の男が現行犯逮捕されました。 不退去の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市瀬波2丁目に住む、土地家屋調査士の男（61）です。 警察によりますと、男はきのう（19日）午後6時すぎ、山形市松波にある山形県庁で、職員から複数回にわたり退去するよう求められたにもかかわらず、それに応じず、そのまま居座り続け