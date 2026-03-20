＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇19日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞今季ツアー第3戦は、昨年のプロテスト合格者22人のうち10人が出場する“ルーキー祭り”になる。うちデビュー戦を迎えるのは4人。地元・千葉県出身の22歳、高田菜桜もここがプロ初出場の試合になる。【写真】“変えないクラブ哲学”高田菜桜の愛用セッティング「地元なので見に来てくれるという方もいてすごい楽し