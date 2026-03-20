＜LIVゴルフ第5戦 at アデレード初日◇19日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞南アフリカの新規大会で、アフリカ大陸で開かれる初めてのLIVゴルフトーナメント。第1ラウンドが終了し、ブライソン・デシャンボーとチャールズ・ハウエルIII（ともに米国）が8アンダーで首位に立った。【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？7アンダー・3位タイにはセルヒオ・ガルシア（スペイ