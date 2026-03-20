＜バルスパー選手権事前情報◇17日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。V予想9番手に挙げられた久常涼は4バーディ・4ボギーの「72」で回り、イーブンパー・47位タイで滑り出した。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入平田憲聖は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの内容で、同じくイーブンパー・47位タイ。