【ニューヨーク共同】米ニュースサイト、アクシオスなどは19日、南部フロリダ州の連邦検察による捜査の一環として、コミー元連邦捜査局（FBI）長官に召喚状が出たと報じた。連邦検察は、コミー氏がトランプ大統領に対する「大規模な陰謀」に関わったとしている。トランプ氏は、自身の疑惑を捜査したコミー氏らを政敵とみなし、報復を公言している。昨年9月には南部バージニア州の連邦大陪審が議会に対する偽証罪と手続きを妨害