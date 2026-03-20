タレントの井上咲楽（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。父と山登りに出かけた様子を公開した。【写真】「エモい！」「親孝行だね」父と登山を楽しむ“自然体”ショットを披露した井上咲楽井上は「父と山登り行きました〜」と報告。群馬・赤城山を訪れたことを明かし、山頂での食事や景色を満喫した様子を披露した。 登山中の様子や山頂での記念ショットのほか、自然の中でラーメンを食べる姿やコーヒーを楽しむ様子