（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相は19日、イラン南西部の世界最大級のガス田「サウスパース」への攻撃は自国の単独行動だったと記者会見で述べた。また、トランプ米大統領から同様の攻撃は今後控えるよう求められたと明らかにし、その要請に従うと述べた。この攻撃は戦争を大幅に激化させるものだった。イスラエルは以前にもイランの燃料貯蔵施設を複数攻撃していたが、石油・天然ガス生産施設への攻撃は控えていた。これに対し