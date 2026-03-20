バンダイは、「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼(12個入)」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定 。2026年8月発送予定 「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼(12個入)」(8,580円)伝説の平成ライダー2作品、『仮面ライダーアギト』と『仮面ライダー響鬼』が一緒にラインナップして「SO-DO CHR