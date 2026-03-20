バンダイは、「SMPストレージコレクションEX02【プレミアムバンダイ限定】」(4,499円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「SMPストレージコレクションEX02【プレミアムバンダイ限定】」(4,499円)SMPシリーズ歴代キャラクターのミニサイズ単色プラキットシリーズ「SMPストレージコレクション」第二弾は「百獣戦隊ガオレン