ダンス＆ボーカルグループ・超特急の冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』のシーズン11が、4月13日(23:30〜)からCS・フジテレビTWOと動画配信サービス・FODでスタートする。超特急同番組は、超特急の9人がフルメンバーで出演し、さまざまな企画に挑戦するというもの。今年11月にはグループ初となる東京ドーム公演も控える中、11年目に突入するシーズン11では「東京ドームアーティストになっても驕らず初心を忘れず」を