「シャンプーのしすぎが薄毛を招く」――22歳から69歳までのマイナビニュース会員410名に聞いたところ、約6割の方がこの説を信じていることがわかりました。「洗うたびに髪が抜ける」という実感がある方も多く、中には毎日シャンプーするのは控えている、という方も。一方で「髪を洗わないと毛穴に皮脂や汚れが詰まり薄毛になるのでは」と、むしろ不衛生な状態を心配する声も見られました。では実際のところ、科学的な根拠はあるの