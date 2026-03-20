ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!! 48グループから現役アイドル２名がBLT MONSTERに降臨――。 4/2(木)に発売の「BLT MONSTER Round 8」に67thシングル「名残り桜」が発売中のAKB48から鈴木くるみが登場。グループ屈指の「グラビア選抜」として名高い彼女は、ドーリーな顔立ちとマシュマロボディを武