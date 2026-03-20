丁寧なプレーができる選手自らやっているサッカーに直結する生活習慣とは 物を大事に整理整頓をしよう 【どうして】細かいところまで丁寧な選手はサッカーのプレーも丁寧に サッカーは指示待ちが通用しない プレーが雑にならず丁寧な選手は、性格的にも丁寧な選手が多いです。細かいことにも気づきますし、色々なことを気にしています。 例えば、サッカーバッグやシュー