十一面の顔をもって人々を救う観音菩薩！ やや斜め向きに描かれた特異な仏画 ── 絹本着色十一面観音像図 絹本着色十一面観音像図(けんぽんちゃくしょくじゅういちめんかんのんぞうず)（国宝）は、正面向きに表現されることが一般的な仏像仏画の遺品の中にあって、やや特異な印象を与える描かれ方をしているのが気になる。顔が斜め向きに描かれ、肉身には強い隈取りが加えられている。淡い彩りによる穏やかな色調を好んだ平安