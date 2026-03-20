物語に自分の思い描く雰囲気を決定づける世界観の設定基本パターンとは 読者を引き込む魅力的な世界観を考える 世界観は物語に雰囲気を決定づける要素です。自分の思い描く雰囲気に合った世界を構築しましょう。 世界観は、登場人物をまるで実在するかのように思わせ、読者を物語に引き込むために重要な要素です。これがしっかりつくられていると、リアルな物語にすることができます。 世界観の設定基本パター