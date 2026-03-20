【写真】「美しすぎる」のひと言…昭和30年代「ミッチーブーム」を呼んだ頃の美智子さま急死した美智子さまの伯父第1回【「美智子さま」皇太子妃時代の“思いがけない訃報”敬愛する伯父の葬儀で見えた皇室の「民間では想像もできないようなご配慮」】を読む1977（昭和52）年3月20日、数学者の正田建次郎氏が死去した。享年75。戦後、日本の数学とその教育現場の復興に尽力し、大阪大学総長などを歴任。教育勲一等瑞宝章と文化