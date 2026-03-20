第1回【子どもたちから圧倒的人気「ドクターイエロー」の引退記念写真集が大ヒット！かつての乗り鉄少年が“JR東海公式”写真集を手がけるまで】からの続き──。昨年末に出版された『ありがとうT4JR東海公式 923形ドクターイエロー引退記念写真集』（ウェッジ）の“特装版”が注目を集めている。担当記者は「通常版は税込5940円ですが、特装版は何と税込9万9000円。何が違うか、それは写真集を収めるケースです」と言う。（