昨年末に出版された『ありがとうT4JR東海公式 923形ドクターイエロー引退記念写真集』（ウェッジ）が話題を集めている。ドクターイエローは「新幹線電気軌道総合試験車」に付けられた愛称。東海道・山陽新幹線を約10日に1回の周期で走行し、電気設備や軌道設備などの状態を計測してきた。（第2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】村上カメラマンがドクターイエローを巡る「人間ドラマ」を捉えた「ベスト・オブ・ベスト」の写真8