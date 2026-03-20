◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園―長崎西（２０日・甲子園）両チームのスタメンが発表され、２１世紀枠で選出された長崎西は今大会４試合目で初めてＤＨを使用しなかった。投手が打席に立つことになる。長崎西は１９５１年以来、７５年ぶりのセンバツ出場。甲子園には５１年春ベスト４、１９１７年夏、５１年夏、８１年夏に出場しているが、５１年春以来勝利がなく、今大会で初戦の滋賀学園戦に勝利すれば、センバツ、春