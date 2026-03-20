日本テレビは２０日、今季のプロ野球中継「ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬ２０２６」の開幕３連戦の概要を発表した。２７日からの巨人阪神の開幕３連戦（東京Ｄ）をいずれも日テレ系地上波全国ネットで生中継する。解説者も発表され、午後６時１５分試合開始の２７日の開幕戦は巨人元監督の高橋由伸氏と阪神ＯＢの赤星憲広氏。実況は日テレ山本健太アナで午後６時１０分から同８時５４分まで（最大延長３０分）放送す