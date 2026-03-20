きのう富山市八尾町の山あいで、パトロール中の警察官が男性の遺体を発見しました。富山西警察署によりますと、きのう午後4時40分ごろ、富山市八尾町倉ケ谷の道路下の法面で仰向けに倒れている男性の遺体を、パトロール中の警察官が発見しました。男性は、水色のウインドブレーカー、灰色のズボン、サンダルを身に着けていて、遺体の一部が白骨化していたということです。また、ウインドブレーカ