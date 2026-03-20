北朝鮮の金正恩総書記は軍の戦術演習を視察し、同行したジュエ氏とみられる娘が戦車の操縦席に座る様子も公開されました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は19日、ジュエ氏とみられる娘とともに新型戦車などによる演習を視察しました。視察した金総書記は新型の戦車について、「我々の装甲武力がより高い段階に発展するだろう」と強調しました。また、公開された映像では無人機がトラックなどを攻撃する様子のほか、ジュエ氏