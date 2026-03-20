バルスパー選手権第1ラウンド、16番でティーショットを放つ久常涼＝19日、フロリダ州パームハーバー（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのバルスパー選手権は19日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー71）で第1ラウンドが行われ、久常涼と平田憲聖が71で回り、首位と7打差の47位となった。金谷拓実は73の81位と出遅れた。64をマークした任成宰（韓国）がトップに立ち、1打差の2位にブラント・スネデカー（