20ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»°½Å¸©µµ»³»Ô¤Î¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£