トム・ホランド主演、（MCU）版『スパイダーマン』第4作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の初予告編が公開された。ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」に関連する要素も確認されているが、今後のストーリーに影響を及ぼす可能性はあるのか？「ボーン・アゲイン」ショーランナーのダリオ・スカルダパンと製作総指揮のサナ・アマナットが見解を語っている。