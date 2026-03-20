Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖTJPWTEXASSTAMPEDE¡ÝAustinDAY1¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ä»¶ô¤«¤ä¤«¤éÊ¤ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥êºù¡×¤¬ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Ä»¶ô¤Ï°Ë²ì¤Î¿À¼Ò¤ÇÆæ¤Î²¾ÌÌ¤ò½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢»°½Å¤Î»ºÅÚÉð·ÝÆ»¾ì¤ÇÇ¦½Ñ