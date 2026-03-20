¥®¥ê¥·¥ãÎÎ³¤¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÊÆ·³¤ÎF35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡á2024Ç¯10·î4Æü/Clement Mahoudeau/AFP/Getty Images/File¡ÊCNN¡ËÊÆ·³¤ÎF35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆ¶õ·³´ðÃÏ¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤2¿Í¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆÃæ±û·³¤Î¥Û¡¼¥­¥ó¥¹ÊóÆ»´±¤Ï¡¢F35¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¾å¶õ¤ÇÀïÆ®Ç¤Ì³Ãæ¡×¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢»ö