©テレビ東京 テレ東にて毎週土曜深夜放送中！内村光良を始め豪華メンバーがレギュラー出演する、お笑いネタ番組「すっかりにちようチャップリン」が、3月22日(日)夜10時より、「シン・チャップリン杯」と題した特番を放送！番組内で行なわれてきた新たな賞レース最終決戦の模様をお届けします。◆あの＆B＆ZAI矢花が審査員！おもしろ点＋あたらし点で競う最終決戦は”テレビ初出しの新ネタ“！ 番組