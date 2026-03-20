±Ç²è¡ØMORTAL KOMBAT II¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢6·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·ÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥­¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¡Ø¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¡ÙÆÃÊó±ÇÁüËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£Á°ºî¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¢¿¿ÅÄ¹­Ç·¤ÈÀõÌîÃé¿®¤¬ºÆ¤Ó»²