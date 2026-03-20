ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î¼Ò²ñ¿Í5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦First Love is Never Returned(ÄÌ¾Î¡§¥é¥Ö¥Í¥Ð)½é¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖGood Morning¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ï²áµî¤Ë¤Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤äÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤É¤¬ÎòÇ¤¤·¡¢¥é¥Ö¥Í¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¥Ð¥ó¥É¤Îµ¯ÍÑ¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºß¤âÁ´°÷¤¬ÃÏ¸µ»¥ËÚ¤Ëºß½»¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é²»³Ú³è