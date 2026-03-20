¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇRISE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÇòÄ»Âç¼î¡Ê30¡áTEAMTEPPEN¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¤Î¡ÈÈþ½÷¡É¤ÈÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸½ºßABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à2¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇòÄ»¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à6ÏÃ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿³¤ÊÕ¤Ë¤¤¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÎÏÈ¯´ø¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¤¥¯¥í¥ï