女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第120回が放送され、主人公・雨清水トキと夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）が共同作業に取り組み、ついに新著「KWAIDAN（怪談）」が完成する過程が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿