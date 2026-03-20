女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」に入る。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に週サブタイトル命名の舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏